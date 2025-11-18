ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4052
1 хв

Нова заява Трампа та атака РФ на українські міста: головні новини ночі 18 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 листопада 2025 року:

  • Атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі Читати далі –>

  • Ракетний удар по Харківщині: серед постраждалих — 16-річний хлопець Читати далі –>

  • Через масовані обстріли Дніпра пасажирські поїзди вирушили із затримкою Читати далі –>

  • У лікарні померла 17-річна дівчина, поранена під час ракетного удару по Берестину Читати далі –>

  • Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, але є умова — Reuters Читати далі –>

