Нова заява Трампа та атака РФ на українські міста: головні новини ночі 18 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі Читати далі –>
Ракетний удар по Харківщині: серед постраждалих — 16-річний хлопець Читати далі –>
Через масовані обстріли Дніпра пасажирські поїзди вирушили із затримкою Читати далі –>
У лікарні померла 17-річна дівчина, поранена під час ракетного удару по Берестину Читати далі –>
Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, але є умова — Reuters Читати далі –>