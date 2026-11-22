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- Укрaїнa
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Нова заява Трампа та удари по Україні: головні новини ночі 22 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 листопада 2026 року:
Запоріжжя зазнало масованої атаки: серед постраждалих дитина, у місті спалахнули пожежі Читати далі –>
Путін хоче знищити нас повністю, а не ділити по Дніпру: демограф про ціну війни, втрати та міграцію Читати далі –>
Росія посилює тиск на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої Читати далі –>
Трамп знову назвав Путіна другом: президент США опублікував промовисте фото Читати далі –>
Росія вдарила дроном по Харкову: в одному з районів спалахнула пожежа Читати далі –>
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