ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Нова зброя для України: KNDS Belgium та "Укроборонпром" домовились про спільне виробництво

Україна та KNDS Belgium: партнерство дозволить налагодити спільне виробництво боєприпасів середнього калібру.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Боєприпаси

Боєприпаси / © Reuters

Компанія KNDS Belgium підписала з «Укроборонпром» меморандум про виробництво боєприпасів середнього калібру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Укроборонпрому».

«Одне з підприємств Акціонерного товариства „Українська оборонна промисловість“ уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA», — сказано у повідомленні.

У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

«Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО», — розповідає гендиректор «Укроборонпрому» Олег Гуляк.

KNDS Belgium — відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.

Нагадаємо, Франція пропонує створити склади зброї для України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie