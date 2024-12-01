Нове бронювання та податки, "тисяча Зеленського" та зимові свята: які зміни чекають на українців у грудні

Останній місяць року як завжди буде насичений змінами й очікуваннями кращого.

В останній місяць 2024 року в Україні почнуть діяти нові правила бронювання та надання відстрочок від мобілізації, набуде чинності історичний закон про підвищення податків, почнуться виплати зимової допомоги від держави, а також відбудеться низка змін у транспортній сфері.

Крім того, українців хвилює, як у грудні зміняться пенсії й тарифи на комуналку та чи будуть додаткові вихідні на зимові свята. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нововведення.

Нові правила бронювання військовозобов'язаних

Кабмін ухвалив постанову №1332, яка запроваджує нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Зміни набудуть чинності 1 грудня, а всі процеси будуть переведені в електронний формат через портал "Дія".

Відтепер бронювати своїх співробітників зможуть тільки ті критичні підприємства, які не мають податкової заборгованості та виплачують своїм працівникам зарплату, середній рівень якої становить щонайменше 2,5 мінімальних зарплати, тобто 20 тисяч гривень.

Зарплата кожного заброньованого працівника також має бути не нижчою цього рівня.

Втім, які саме підприємства отримають статус критично важливих, наразі невідомо. Чіткі критерії визначення критичності мають розробити протягом 10 днів після набуття чинності постанови.

Тим підприємствам, статус яких спливає до введення в дію нових правил, його продовжать автоматично до кінця року.

Усі відстрочки, надані до 1 грудня, зберігаються, але їхній термін дії не може бути довшим ніж 28 лютого 2025 року, адже тепер перегляд переліку критично важливих підприємств та бронювання їхніх працівників відбуватиметься кожні три місяці.

Історичне підвищення податків

Також у перший день грудня набуває чинності закон № 11416-д про підвищення податків, який президент України Володимир Зеленський підписав 28 листопада.

Основні зміни згідно з оновленим податковим кодексом:

ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% для всіх доходів громадян. Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону.

ставка податку на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік.

для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи, а для I, II та IV груп — 10% від розміру мінімальної зарплати.

Також запроваджуються авансові внески з податку на прибуток для АЗС та пунктів обміну валюти, звітність про ПДФО відтепер подаватиметься щомісячно. Водночас держава звільнила від оподаткування "національний кешбек".

Очікується, що підвищення податків принесе близько 8 млрд гривень у 2024 році та 141 млрд гривень у 2025 році.

Початок виплат "тисячі Зеленського"

Вже від 1 грудня в Україні запустять програму зимової "єПідтримки". Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати послуг і товарів.

Допомогу від держави, яку в народі вже охрестили "тисячею Зеленського", отримає кожен громадянин України незалежно від віку, який перебуває в межах держави.

Ці кошти можна буде витратити на:

оплату комуналки;

оплату освіти;

оплату ліків та медичних послуг;

оплату мобільного зв'язку;

купівлю книжок та одягу;

страхування;

автобусні та залізничні квитки;

військові облігації;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ.

У Києві відкриють Подільський міст

У Києві від 1 грудня дозволять рух Подільським мостом через річку Дніпро для легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування. Але для вантажівок Подільський мостовий перехід поки що залишиться закритим. Рішення підтримала Рада оборони Києва.

Раніше мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціального призначення та міський пасажирський транспорт.

Зокрема, відкриється рух новим тунелем, який з’єднує мостовий перехід із з’їздом на вулицю Петра Вершигори, що веде до проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

КМДА також обіцяє облаштувати прилеглу території біля новозбудованого тунелю до кінця 2024 року.

"Укрзалізниця" розширює перелік потягів

Від 15 грудня почнуть курсувати кілька нових потягів між Україною та сусідніми країнами. Зокрема впроваджено такі рейси:

Київ – Будапешт (№ 9/10);

Львів – Кишинеу;

Київ – Братислава (№ 27/28) з пересадкою в Чопі на словацький потяг (№ 617/961);

Варшава – Ковель (перевізник польська SKPL Cargo);

Варшава Всходня — Дорогуськ (перевізник залізниця Польщі).

Крім того, від 16 грудня почнуть курсувати й кілька внутрішніх залізничних маршрутів:

Київ – Солотвино №83/84.

Харків – Чернівці № 145/146;

Кривий Ріг – Ясіня № 33/34;

Кременчуг – Ужгород № 125/126;

Полтава – Ужгород № 129/130

Дніпро – Рахів № 61/62.

Продаж квитків на ці внутрішні рейси відкрито від 27 листопада.

Державні свята у грудні – чи будуть додаткові вихідні

У грудні Україна святкує кілька важливих днів. Але під час війни додаткові вихідні дні на свята не передбачені.

Отже, у грудні 2024 року Україна святкує:

Чи встановлять головну ялинку України в Києві

В Києві вже розпочали підготовку до новорічних свят. Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел. Як і торік, на Софійській площі, планують встановити головну новорічну ялинку України на кошти меценатів.

"Вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом", – кажуть організатори.

Інших деталей поки не повідомляють, але відомо, що біля головної ялинки, як і торік, можна буде задонатити на ЗСУ та скористатись фотозоною.

Втім, через вимоги безпеки, масових заходів на зимові свята не передбачається.

Чи збільшать пенсії у грудні 2024 року

У грудні 2024 року Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України не планують якихось суттєвих реформ чи перерахунків соціальних виплат. Але деяким пенсіонерам все ж таки збільшать виплати.

Йдеться про вікові надбавки до пенсії, які залежать від віку пенсіонера та підвищються кожні 5 років.

На спеціальну вікову надбавку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли віку 70 років;

загальна сума їхніх пенсій не перевищує 10 340,35 гривні;

одержують пенсію за віком.

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Наразі виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.

Як зміняться тарифи на комунальні послуги у грудні

Від 1 грудня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишаться незмінними.

Підвищення ціни на енергоносії не вплине на ціни для споживачів. Завдяки підтримці держави енергокомпанії зможуть працювати без збитків, а постачання газу залишатиметься стабільним.

"Ціна для споживачів не буде зростати, оскільки уряд підняв ціну до 4,32 копійки. Цих коштів достатньо для енергокомпаній, щоб вони працювали без збитків. Не лише Енергоатом і Укргідроенерго й інші державні компанії забезпечують постачання енергії", – заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

З його слів, компанії зазнають збитків, але залишаться прибутковими завдяки підтримці держави.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишатимуться незмінними протягом 2024-2025 років. Однак з 2026 року варто очікувати їх поступове підвищення, йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку України.

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