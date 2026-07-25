Фейкове ім'я та нове "Межигір’я": розслідувачі знайшли Януковича в Сочі під чужими документами (відео)

Віктор Янукович / © Associated Press

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Після втечі з України президент-зрадник Віктор Янукович вкрай рідко з’являвся на публіці. Колишній президент України тепер мешкає в країні-агресорці Росії, вже має нове «Межигір’я» та навіть нове ім’я у паспорті.

Про це повідомили журналісти-розслідувачі YouTube-каналу «Телебачення Торонто».

Новий дім зрадника — Сочі

Автор розслідування Анатолій Остапенко розповів, що завдяки аналізу російських державних реєстрів, злитих баз даних, деталей авіаперельотів, телефонних номерів та публікацій у соцмережах вдалося визначити, що Янукович тепер користується документами на ім’я Олега Миколайовича Леонова.

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Також втікач має новий елітний будинок у Сочі. Цей об’єкт перебуває під цілодобовою фортифікованою охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

Янукович заново збагатився

Під час втечі з України Янукович жадібно вивозив максимум свого майна. Але нерухомість експрезидент в Україні втратив. Однак за ці роки його родина нажила розкішні квартири, приватні маєтки та сотні гектарів землі.

Основними локаціями для розміщення цих активів стали Сочі, Москва та Московська область. Майно записане на найближче оточення Януковича: цивільну дружину Любов Полежай, падчерку Марію Садикову, сина Олександра Януковича та невістку.

Що відомо зараз про президента-зрадника Януковича — останні новини

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня 2026 року оприлюднило документи, відомі як файли Епштейна, серед яких виявлено численні згадки про Україну та українських політиків. Серед понад 3 мільйонів сторінок документів ім’я колишнього президента-втікача Віктора Януковича фігурує 47 разів.

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Зазначимо, що у березні 2026 року на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану російська політична та бізнесова еліта розпочала термінову евакуацію з Близького Сходу. Для повернення до Москви використовуються елітні бізнес-джети, серед яких зафіксовано борт, що безпосередньо пов’язують із колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Нагадаємо, у вересні 2025 року російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича і показали його відеозвернення.

Журналіст і публіцист Віталій Портников пояснив, навіщо РФ «відкопала» Януковича. Він зазначив, що Кремль «відкопав» давно забутого Януковича не просто так — цією заявою РФ хоче продемонструвати українцям, що проросійські сили нібито були не такі вже й погані.

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