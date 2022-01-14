Нове меню в школах: у парламенті назвали ризики

Перехід на нове меню в школах має відбуватися під особливим контролем органів державної та місцевої влади, думки батьків та вчителів відносно нового меню не повинні ігноруватися.

Про це, як повідомляє сайт партії «ЗА МАЙБУТНЄ», заявила народна депутатка, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, що всі школи країни мають перейти на нове меню з 1 січня. Меню передбачає відмову від традиційних сосисок у їдальнях, кондитерських виробів тощо. Мінімізована кількість солі та цукру, введено заборону на соки з додаванням цукру, консерви. При цьому меню передбачає більше овочів, свіжого м’яса, морської риби, молочних продуктів. За інформацією, що надходить із регіонів, не всі школи змогли сформувати меню згідно з новими вимогами, для частини завдання виявилося складним.

Як підкреслила Ірина Констанкевич, нинішній етап реформи є надзвичайно відповідальним. Органи держвлади та місцевого самоврядування мають тримати ситуацію під особливим контролем, допомогти закладам освіти сформувати меню, не допустити припинення харчування у школах.

«Попри певний перехідний період, не всі заклади та постачальники послуг виявилися готовими то впровадження реформи харчування. Важливо, щоб відповідні органи влади максимально допомогли школам розібратися в нових вимогах та якнайшвидше перейти на оновлене дитяче харчування», — зазначила Ірина Констанкевич.

За словами народної депутатки, важливо також попередити можливі зловживання у сфері, ризик яких у перехідний період реформи зростає. Ідеться як про можливі корупційні оборудки з постачанням продуктів та послуг харчування у школи, так і про недобросовісну конкуренцію, коли постачальники, які програють тендер, фактично, блокують через суди постачання продуктів до шкіл, а діти залишаються голодними.

Також, як підкреслила Ірина Констанкевич, має бути посилений контроль за якістю продуктів та їжі, адже є вірогідність, що не всі постачальники зможуть вчасно переорієнтуватися на нові вимоги.

«Важливо також, щоб у процесі впровадження реформи не ігнорувалися думки вчителів і батьків. Тобто тих, хто безпосередньо бачить, як сприймаються школярами новації, чи подобається дітям їжа. Адже нам не потрібні зміни просто заради змін. У центрі уваги мають бути дитина, її здоров’я та її інтереси. Це справді складний період, який потребує великої уваги всіх, хто причетний до організації харчування дітей. Але якщо ми його гідно пройдемо, зможемо бути впевнені — наші дітки будуть і ситими, і здоровими», — цитує Ірину Констанкевич сайт партії «ЗА МАЙБУТНЄ».