Нове" Межигір'я" та маленький син: як змінилося життя "легітимного" Януковича у Росії

За словами прокурора Бабенка, повернути Януковича в Україну та засудити поки що не вдасться.

Експрезидент-втікач Віктор Янукович разом зі своєю "шайкою" майже 10 років не виїжджає за межі РФ, бо боїться переслідування. Там він собі облаштував нове “Межигір’я” по сусідству з іншими російськими можновладцями.

Як змінилося життя “легітимного” та чи зможе Україна колись посадити його на лаву суду - йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Чи виїжджав Янукович за межі РФ

Після втечі до Ростова 2014 року Янукович більше не виїжджав за межі РФ. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив прокурор у “справах Майдану” Іван Бабенко. Через міжнародне переслідування “легітимний” став такою собі “російською полонянкою” - живе у маєтку під Москвою і напевно чекає, поки його звідти визволить принц на білому коні.

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Не зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось із його колишніх підлеглих виїжджав навіть в країни третього світу, африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями. Не думаю, що хтось із них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі.

Окрім подорожей у Росії Янукович навряд чи собі у чомусь відмовляє. Ще 2016 року тодішній кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк їздив на пошуки Федоровича елітними селами підмосков’я. Тоді його геолокацію нібито злив уже покійний російський співак Йосип Кобзон

Де зараз живе Янукович

Наприкінці лютого 2014 року російський політик Олег Мітволь у твіттері здав, де живе Янукович. Зараз цю інформацію уже підтверджує і українська прокуратура. Самі росіяни називають її підмосковною Барвіхою. По сусідству з Януковичем тут живуть російські співаки, репери, мільярдери та путінські чиновники.

За роки у вигнанні встиг Янукович стати і молодим батьком. Принаймні так у 2020-му стверджувала журналістка Соня Кошкіна. За її інформацією, приблизно 2018 року у Федоровича від коханки Любові Полєжай народився син Гріша.

Спроба повернутися в український інфопростір

Сам Янукович не медійний. Після відверто невдалих виходів на публіку росіяни кинули спроби просувати його в український медіапростір. Експрезидент-втікач винирнув з небуття 2019 року перед виборами.

Уже під час вторгнення Янукович вийшов з тіні та написав звернення до українців. Цю інформаційну операцію колишній президент знову провалив.

Залишились невиїздними з Росії і прихвостні Януковича: ексміністр МВС Віталій Захарченко і його колишні підлеглі - ексзаступник керівника київської міліції Петро Федчук і екскомандир “Беркута” Сергій Кусюк. Останні двоє служать у російських силових структурах. Доповнює українську діаспору зрадників колишній прем’єр Микола Азаров і ексгенпрокурор Віктор Пшонка. А от колишній міністр оборони Лєбєдєв разом із колишнім головою СБУ Якименком переховуються в окупованому Криму.

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Переховується в Росії і колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. У липні 2022-го йому оголосили підозру у державній зраді. Той мав забезпечити росіянам швидке захоплення півдня України.

За словами прокурора Бабенка, повернути Януковича в Україну та засудити поки що не вдасться. Українське правосуддя ще 2020 року році просило Інтерпол видати втікача, проте там вважали справу політично упередженою.

Справа щодо Януковича

Нагадаю, 4 жовтня 2023-го року ДБР завершило слідство у справі щодо Віктора Януковича за організацію розгону та розстрілів майданівців 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направили до суду. Окрім Януковича, серед обвинувачуваних також колишні міністр внутрішніх справ Захарченко, голова СБУ Якименко, міністр оборони Лебедєв та інші силовики.

Раніше ми писали, що після втечі з України в лютому 2014 року експрезидент Віктор Янукович оселився в Росії, як і його найближчі поплічники – колишній прем’єр-міністр Азаров, ексміністр внутрішніх справ Захарченко та ексгенпрокурор Пшонка.

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