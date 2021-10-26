Нове місце для відпочинку в Харкові: чим зайнятися в Сквері Мислителів

Нове місце для відпочинку в Харкові: чим зайнятися в Сквері Мислителів

У Харкові, на вулиці Полтавський шлях, 22, відкрили новий Сквер Мислителів. В самому центрі – унікальна скульптура з віртуальною реальністю, що вже потрапила до Книги рекордів України.

Монумент складається з фігур духовних лідерів трьох народів: український філософ Григорій Сковорода, казахський мислитель Абай Кунанбаєв та азербайджанський просвітник Мірза Фаталі Ахундов, які наче зростають на гілках дерева. Позаду пам'ятника – три флагштоки з піднятими прапорами кожної з держав.

Ідея створення скверу належить почесному консулові Республіки Казахстан у Харкові, президентові Харківського дипломатичного клубу Еміну Наджафлі. Він виступив головним і єдиним меценатом проєкту.

"Я народився в Азербайджані, тривалий час живу і працюю в Україні, як почесний консул представляю Казахстан. При цьому я люблю всі три країни. Ця скульптура підкреслює єдність наших трьох народів, а також відображає мультикультурність Харкова. В усі часи його історії тут пліч-о-пліч жили люди різних культур і звичаїв, з'єднувалися різні архітектурні стилі й традиції. При цьому народи не ворогували, а доповнювали один одного", – пояснює задумку меценат проєкту.

Композиція з трьох мислителів – справа рук відомого в Харкові скульптора Сейфаддіна Гурбанова. Монумент виконаний з бронзи на гранітному постаменті, висота – близько 6 метрів.

І сквер, і скульптура відразу ж потрапили до Книги рекордів України. Вся справа в унікальній композиції монумента: по-перше, це єдиний подібний монумент, встановлений на фонтані. По-друге, він оснащений унікальним поворотним механізмом, і за три хвилини робить повний оберт.

Ще одна особливість пам'ятника – інтерактивність. Якщо навести смартфон на кьюар-код, вам проведе екскурсію віртуальний Григорій Сковорода.

"Це цікавий освітній проєкт. Адже навчання – це не лише про те, щоб сидіти за партою. Це також про використання сучасних технологій і гаджетів. Коли ти отримуєш знання в буквальному розумінні на ходу", – вважає народна депутатка, очільниця парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

На церемонії відкриття Сквера Мислителів харків'янам влаштували яскраве свято: виступ Сергія Бабкіна, симфонічного оркестру Prime Orchestra, безкоштовні пригощання національними стравами. На вуличному фудкорті встигли нагодувати понад 3 тисячі містян. Традиційний східний шашлик готував батько мецената проєкту Еміна Наджафлі.

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