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Нове опитування показало, чи готові українці до поступок агресорці Росії

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Нове опитування показало, чи готові українці до поступок агресорці Росії

Нове опитування українців / Фото: Pexels

За результатами дослідження, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців.

Переважна більшість українців не готові до компромісів з агресором задля припинення війни.

Про це йдеться у новому опитуванні фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

За результатами дослідження, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців.

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили дещо більше – 18% українців.

На скорочення ЗСУ у мирний час, яке нібито обговорювалося у Стамбулі у 2022 році, готові погодитися не більше 13% українців. Надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю готові не більше 17-18% опитаних.  

Додамо, що дещо більшу готовність піти на поступки (окрім територіальних) демонструють респонденти на півдні України та трохи більшою мірою – на сході.

Опитування фонду
Опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва щодо поступок РФ

Однак навіть у цих регіонах більшість опитаних вважає неприйнятними будь-які із розглянутих поступок. 

Тим часом українські соціологи проаналізували ставлення українців і росіян до радянського диктатора Йосипа Сталіна. Виявилося, що переважна більшість українців (61%) негативно ставляться до нього. Натомість у Росії переважно позитивно ставляться до диктатора (60%).

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Дата публікації
Перегляди
2057
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