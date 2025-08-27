Нове озброєння від США: як ракети-бомби ERAM змінять повітряні удари України по Росії

Вибух / © facebook.com/pg/koda.gov.ua

Україна отримає від США новітні ракети ERAM, які можуть вражати цілі на відстані до 450 км. Ця зброя стане важливим підсиленням для українських Повітряних сил.

Про це пише 24 канал.

Що відомо про постачання

У новому оборонному пакеті Сполучених Штатів для України передбачено передання 3 350 ракет ERAM. Очікується, що перші поставки відбудуться вже найближчими тижнями.

За словами американських чиновників, зброя адаптована під українські потреби й може використовуватися навіть із радянських літаків, що є на озброєнні ЗСУ.

Характеристики ERAM

ERAM — це високоточна ракета, розроблена для ураження різних типів цілей:

літаків, ракет та безпілотників;

наземних цілей на великій відстані;

кораблів у Чорному морі.

Її основні параметри:

дальність польоту — до 450 км; точність — до 10 метрів; можливість інтеграції з F-16, Mirage та радянськими винищувачами.

Чим ERAM відрізняється від GLSDB

Раніше Україна отримувала від США високоточні бомби GLSDB. Проте їхня дальність становить близько 150 км. Натомість ERAM здатні бити втричі далі й значно точніше.

Експерти називають цю зброю однією з найважливіших у війні, адже вона дозволить уражати об’єкти на території окупованого Криму, а також російські бази в тилу.

Що це означає для України

Військові аналітики прогнозують, що поява ERAM у Збройних силах суттєво посилить авіаційний компонент української армії.

Ця зброя відкриє нові можливості для:

знищення складів боєприпасів у глибині території ворога;

ударів по системах ППО РФ;

контролю Чорного моря.

Постачання ERAM називають ще одним кроком США у підтримці України у війні проти Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025-го і на початку 2026 року в Україні планують розпочати масове виробництво крилатої ракети «Фламінго». За його словами, вже до грудня очікується збільшення кількості цих боєприпасів, а на кінець року або на початку наступного має стартувати серійне виробництво. Президент також підтвердив успішні випробування ракети, назвавши її «найуспішнішою» серед усіх українських зразків озброєння.

Втім, експерти не поділяють однозначного оптимізму. Крилата ракета FP-5 «Фламінго» дійсно має великий потенціал, але й суттєві недоліки.

Першим із них є габарити — через неможливість складання крил і запуску з транспортно-пускового контейнера, а лише з катапульти розмах її крил становить 6 метрів, а злітна вага сягає 6 тонн. Великі розміри полегшують виявлення ракети противником.

До того ж для здешевлення виробництва «Фламінго» не оснащена технологіями зниження радіолокаційної помітності. Низьковисотний політ може допомогти уникнути наземних радарів, проте для авіаційних систем виявлення ракета залишається помітною ціллю.

Другим слабким місцем експерти називають двигун. Через значні габарити апарата він має бути досить потужним. За даними Defense Express, ймовірно, у «Фламінго» використовується двигун, подібний до авіадвигунів бізнес-джетів, але з нижчими вимогами до ресурсу, адже він має працювати лише кілька годин.

Попри це, аналітики вважають, що ракета може показати високу ефективність, враховуючи дефіцит систем ППО у росіян, особливо на першій лінії оборони. Саме цей фактор наразі дозволяє українським безпілотникам досягати глибоких цілей на території РФ, що може стати перевагою і для «Фламінго».