Нове похолодання – вже на підході: синоптики попередили про перші “нулі” та назвали точні дати (карта)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 жовтня / © Pixabay

Реклама

У суботу, 24 жовтня, в Україні утримуватиметься тепла погода. Попри мінливу хмарність і локальні дощі в окремих регіонах, температурні показники в більшості областей залишатимуться досить високими.

Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що з 23 по 27 жовтня в Україні утримуватиметься тепла погода. За словами синоптика, буде хмарно, із невеликими дощами та туманами. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів вище нуля.

Реклама

«На наступному робочому тижні атмосферна циркуляція почне змінюватися на більш прохолодний режим, але ще без арктичних вторгнень. Тож, осінь утримує теплі позиції. Не відкладайте осінні прогулянки на потім», — зазначає Постригань.

За даними Українського гідрометцентру центру, 24 жовтня в країні очікується мінлива хмарність.

Упродовж доби дощі середньої інтенсивності пройдуть на Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині, Вінниччині та Одещині. У нічний час можливі незначні опади на Київщині, Херсонщині, а також у Криму. На решті території істотних опадів не передбачається.

Жителям західних регіонів варто бути уважними на дорогах: у нічні та ранкові години місцями зберігатиметься туман.

Реклама

Вітер буде південно-східного та східного напрямків та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Нічна температура повітря становитиме від +8 до +13 градусів тепла, тоді як у західних областях стовпчики термометрів опустяться до +2…+7 градусів тепла (на високогір’ї Карпат буде близько 0). Удень по всій Україні повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 24 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 24 жовтня буде хмарно із проясненнями. Вночі місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень опадів не передбачається.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується близько +12…+17 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 24 жовтня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. У регіоні буде хмарно та без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 морозу до +4 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме +1…+3 градуси тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 24 жовтня буде хмарно із проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області:

вночі буде від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +16 до +21 градуса тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень повітря прогріється до +17…+19 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 24 жовтня буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до +15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 24 жовтня буде хмарно. Вночі пройде невеликий, місцями помірний дощ. Вдень синоптики також прогнозують незначні опади.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 м. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній тиждень жовтня 2026 року та чи варто очікувати заморозків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів