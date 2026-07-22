“Нове повітря”: як в Мережі відреагували на призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Генерал-майор Михайло Драпатий / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Президент України Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ бойового генерала Михайла Драпатого. Це довгоочікуване рішення стало відповіддю на суспільний запит щодо оновлення стратегії ведення війни та необхідності виправлення попередніх помилок на фронті.

ТСН.ua зібрав реакції на призначення нового головнокомандувача ЗСУ, що з’явились у Мережі.

Візія перемоги та роботизація фронту

Ексміністр оборони Михайло Федоров одним із перших відреагував на кадрові зміни, назвавши це ковтком свіжого повітря та голосом змін, який нарешті почули.

Реклама

«Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки», — написав Федоров.

Водночас він додав, що вже зателефонував Олександру Сирському, аби особисто подякувати йому за захист Київщини та Харківську операцію, але наголосив, що зараз державі потрібно рухатися ще швидше.

Справжня перемога та мудре рішення

Відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко емоційно сприйняв новину про зміну військового керівництва, назвавши нового головкома дуже достойним офіцером.

«Дякую усім, хто говорив і вимагав. Дякую кожному, хто не боявся. Дякую президенту за мудре рішення», — зазначив волонтер.

Реклама

Позитивну оцінку кадровим ротаціям також дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Гарне рішення Президента Володимира Зеленського. Чудовий офіцер. Лідер, маю честь знати і бажаю успіху та перемог», — прокоментував керівник ЦПД.

Директорка одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова зізналася, що до останнього не вірила в ці зміни.

«Бажаю витримки, наснаги, терпіння і сил все ж таки змінити цю систему, не втратити себе і зберегти максимально людей та нашу країну. З повагою та вдячністю справжньому воїну, гідній людині та генералу з великою (обережною дуже) надією на позитивні зміни у війську», — додала волонтерка.

Реклама

Схвальні відгуки масово лунають і безпосередньо від бійців, які охрестили цю ротацію найкращим вибором сьогодення.

«Святкуйте народ! Для нашого війська це велике свято. Ми зробили це разом. Ми віримо в тебе! Не підведи нас, Друже», — заявив військовий 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

На офіційному Telegram-каналі ЗСУ також охрестили цю ротацію найкращим з усіх можливих варіантів на сьогоднішній день.

«Драпатий — це найкращий вибір з тих, що може бути зараз. Зміни будуть. І це справді ПЕРЕМОГА. Вітаю всіх українців», — підсумували на каналі.

Реклама

Кінець «ери Сирського» та надії на збереження життів

Український військовий Сергій Гнезділов із 56-ї окремої мотопіхотної бригади пригадав свої непрості стосунки з попереднім головкомом та висловив надію на нові підходи.

«Сподіваюсь, Драпатий врахує помилки попередника. Вірю, що в війську будуть приорітетними інші підходи: фаховість, людиноцентризм, збереження особового складу і завдання максимальної шкоди ворогові, а не неспівмірне по втратах відстоювання клаптиків землі», — поділився очікуваннями боєць.

Ще один військовий, Олександр Карпюк (Серж Марко), підтримав кадрове рішення президента, наголосивши на високих людських якостях Драпатого.

«Це дуже гарне рішення. Драпатий є людиною, яка відома в офіцерських колах за людяність та професіоналізм, та який, як я вважаю, зможе реалізувати потенціал ЗСУ на сучасному полі бою», — підкреслив Карпюк.

Реклама

Своїми думками щодо звільнення Олександра Сирського також поділився військовослужбовець Сергій Марченко, який назвав попереднє командування непопулярним і скандальним через невиправдані людські втрати.

«Драпатий теж не пухнастий зайчик. Це суворий командир, який знає, як добиватися результатів від особового складу. Але є одна суттєва відмінність. Драпатий починає питати в першу чергу із себе. І, на відміну від попередника, він не тримається за посади», — резюмував Марченко.

Новини партнерів