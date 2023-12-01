Нове призначення в Міноборони: що відомо про керівника важливого напрямку

Полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.

Кабінет міністрів України призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України. В команді Міноборони полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.

Про це повідомили на офіційному сайті українського оборонного відомства.

Пріоритетними напрямками роботи нового заступника міністра будуть:

розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення;

удосконалення системи речового забезпечення;

вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

“Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни”, - зазначили у відомстві.

Що відомо про нового заступника міністра

Від 2019 року Віталій Половенко перебував на посаді начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

Учасник бойових дій.

Кандидат військових наук.

Нагадаємо, 19 листопада за поданням міністра оборони президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко на цю посаду призначили генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

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