Нове призначення у МОЗ обернулося скандалом: що відомо про Анну Дорош та чому її критикують

Анна Дорош / © Фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров’я виник скандал через кадрове призначення. Йдеться про Анну Дорош, яка, за повідомленнями в Мережі, очолила протокол міністра охорони здоров’я.

Першим інформацію про це поширив Telegram-канал Bankova Mail.

У повідомленні стверджувалося, що Дорош нібито 20 років, а також зазначалося, що до призначення у МОЗ вона працювала асистенткою заступниці міністра юстиції Світлани Терещенко та мала досвід роботи в Секретаріаті Кабінету міністрів України у сфері європейської інтеграції та стратегічних комунікацій.

Після цього тема швидко поширилася соцмережами та медіа. Частина коментаторів взяла під сумнів відповідність Анни Дорош посаді, зокрема через поширену інформацію про її вік і відсутність у відкритому доступі детальної біографії.

Допис Олега Попенка / © Скріншот

Анна Дорош — що про неї відомо

Водночас видання OBOZ.UA повідомило, що поширені твердження про вік дівчини некоректні. За даними видання, їй 25 років. Вона підтвердила журналістам, що має ступінь магістра політології, однак від розгорнутого коментаря на момент публікації відмовилася.

Співрозмовники OBOZ.UA на умовах анонімності також зазначили, що Дорош працювала в Секретаріаті Кабміну та фактично виконувала функції помічниці заступниці міністра юстиції Світлани Терещенко. За їхніми словами, кар’єру вона починала з посади головної спеціалістки одного з департаментів Чернівецької міської ради.

У виданні наголосили, що Дорош мала вищу освіту та трирічний досвід державної служби, необхідний для відповідної посади.

У ЗМІ та соцмережах критикують призначання дівчини керівницею протоколу голови МОЗ / © Скріншот

Звинувачення щодо батька Анни Дорош

Окремо в публікаціях згадують батька Анни Дорош — Володимира Дороша, буковинського волонтера та колишнього радника ексголови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Раніше його ім’я фігурувало в кількох публічних скандалах. Зокрема, правоохоронці повідомляли про розслідування щодо можливого перепродажу автомобілів, ввезених до України як гуманітарна допомога. Сам Володимир Дорош ці звинувачення заперечував і називав справу тиском на себе.

Також він був учасником конфлікту навколо приміщення у центрі Чернівців. У міськраді заявляли, що будівлю фактично використовували без належного договору, а борг перед міським бюджетом перевищив мільйон гривень.

Крім того, навесні 2025 року Володимира Дороша доправляли до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У ТЦК повідомляли, що він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Сам Дорош після цього заявляв про тиск і загрозу своєму життю.

Реакція соціальних мереж на призначення Анни Дорош до МОЗ

