Нові бездротові вертикальні пилососи LG створюють революцію у прибиранні

Компанія LG презентує бездротові вертикальні пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE, які характеризуються високою потужністю, тривалим зарядом та легкістю керування.

Більше жодних дротів, важких пристроїв та тривалих перерв на зарядку техніки. Бездротові вертикальні пилососи від LG настільки ефективні й універсальні, що вони легко замінять усі звичайні моделі й перетворять прибирання на задоволення.

Нові моделі бездротових пристроїв ефективно прибирають пил та сміття з твердих поверхонь, килимів, меблів і мають насадки для додаткових потреб. Їхня потужність 23 до 140 Вт. Саме тому вони не тільки вичищать бруд, який глибоко в’ївся у килимові покриття, але й делікатно почистять клавіатуру, або привести до ладу салон авто.

Пилососи LG CordZero™ A9 потужні і продуктивні. Час роботи A9-LITE - 40 хвилин у звичайному режимі, 9 хвилин – у посиленому і 6 – у максимально потужному турбо. Додатковий літій-іонний акумулятор Dual PowerPack™ у моделі A9ESSENTIAL без перерви на підзарядку подвоює цей час. Тому заряду вистачить, аби повністю прибрати великий двоповерховий будинок.

Ефективності пилососів LG CordZero™ A9 полягає у власній вакуумній технології повітряного потоку AEROSCIENCE™ - це потужні міні-вихори повітря для відокремлення часток пилу. Розумний інверторний двигун LG Inverter Motor2 обертає вентилятор на надвисоких швидкостях, завдяки чому сильні потоки повітря витягують навіть глибокі забруднення.

У нових вертикальних пилососах потужність подається простоо на щітку. Насадка Power Drive Direct NozzleTM має вбудований двигун з прямим приводом. Завдякт цьому однаково ефективно прибереться сміття як з гладкої підлоги, так і з килимів. Технологія щітки Anti-tangle легко прибирає шерсть домашніх тварин та мінімізує заплутування волосся. Спеціальні насадки забезпечать чистоту підлоги під час кожного використання.

Вертикальні пилососи від LG не тільки прибирають пил і бруд, але й вловлюють алергени. Високу ступінь очищення забезпечує 5-ступенева система фільтрації HEPA. Вона утримує до 99,9% найменших часток пилу та не допускає їхній викиду у повітря. Почистити пилозбірник можна одним натисканням, а щілинна насадка допоможе легко зняти металевий фільтр. Достатньо просто промити циклонний сітчастий фільтр під струменем води – і він готовий служити для бездоганної чистоти оселі.

Нові бездротові пилососи CordZero™ A9 – це комфорт використання та зручність зберігання. Телескопічна трубка має 4 рівня регулювання. Її довжину можна легко підлаштувати до зросту кожного члена сім’ї.

Для керування новими моделями не знадобиться багато зусиль. Режим ввімкнення не потрібно постійно утримувати: достатньо одного легкого натискання кнопки, щоб розпочати роботу, керувати потужністю або увімкнути режим "Турбо". Додатковий рівень комфорту – ергономічний дизайн ручки Opti-balanced Handle™. Це знижує навантаження на зап'ясток, а тому значно полегшує роботу.

Пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE повністю заряджаються за 3,5 години. Зарядна база має 3 опції розміщення і дозволяє обрати між автономним, компактним та настінним кріпленням для зарядки. Завдяки декільком режимам стикування пилосос можна заряджати підвішеним на настінному кріпленні, поставивши вертикально на підлогову установку, або горизонтально на твердій рівній підлозі, попередньо знявши трубку цієї компактної конструкції.

Пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE – це екстремальна потужність та свобода руху!

Обидві моделі вже незабаром можна буде придбати в Україні.

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