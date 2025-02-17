Нові дані про стан ЧАЕС після російської атаки: що відомо на цей момент

Станом на 10 годину ранку понеділка, 17 лютого, на території Чорнобильської АЕС виявлено три осередки тління після атаки російського дрона 14 лютого. Для ліквідації вогню залучено фахівців.

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Повідомляється, що в Київській області тривають роботи з ліквідації займання на об'єкті. Наразі зафіксовано три осередки тління, які потребують негайного гасіння. Для боротьби з вогнем залучено дві групи верхолазів, кожна з яких складається з чотирьох осіб. Третя група працює над частковим розкриттям конструкцій укриття для локалізації осередків тління та їх подальшого гасіння.

Також у рамках ліквідації займання було прокладено робочі лінії на п’яти стволах. Для моніторингу ситуації на місці використовуються безпілотні літальні апарати (БпЛА) з тепловізійними камерами, що дозволяє оперативно виявляти осередки теплового впливу.

До робіт залучено 91 рятувальника та 18 одиниць техніки. Керівництво аварійно-рятувальних робіт здійснюється начальником Головного управління ДСНС у Київській області Сергієм Дишкантом.

Повідомляється, що погіршення радіаційного стану на промисловому майданчику НБК-ОУ та на території ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, що свідчить про відсутність загрози для довкілля та населення.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС. Радіаційний фон не підвищувався.

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