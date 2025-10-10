Нові деталі атаки на Черкащину: численні пошкодження та постраждалі, серед яких дитина (фото)

Пошкоджений будинок у Каневі через російську атаку 10 жовтня / © ДСНС

Через атаку на Черкаську область 10 жовтня у Каневі пошкоджені близько семи багатоповерхівок, дитсадок, школа об’єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про 10 постраждалих.

Про це очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у коментарі «Суспільному».

Станом на 10:50 відомо про 10 травмованих у Каневі через російську атаку, серед яких — десятирічний хлопчик.

Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури. Зараз проводяться всі відповідні роботи. Через вибух двох ракет сталися пошкодження багатоповерхівок.

«Дві російські ракети вибухнули на житловому масиві. Є пошкодження на даний час (станом на 09:30 — ред.) близько семи багатоповерхівок, дитячий садок, одна школа міста Канева. Це вибиті сотні вікон і дверей», — розповів голова ОВА.

Створений оперативний штаб для реагування ситуацію. Найближчим з допомогою «Червоного Хреста» відбуватимуться обходи і складатимуться акти. Тому влада закликала всіх мешканців залишатись на місцях, щоб задокументувати і визначитися з необхідною допомогою.

У Каневі розгорнуть додаткові пункти обігріву, де люди можуть отримати першу необхідну допомогу і консультації.

«Там можна отримати воду, випити чаю гарячого, є електроенергія. Ці пункти будуть діяти до тих пір, поки ми не закінчимо первинні роботи для облаштування і заміни вікон», — розповів Табурець.

Наслідки атаки на Канів 10 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Канів 10 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Канів 10 жовтня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російські загарбники атакували Черкащину, цілячи по критичній інфраструктурі. Через це було перекрито рух греблею ГЕС. Уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі, де спершу було відомо про одну постраждалу людину.

