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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нові деталі у справі "Форест Гамп": Микитась був удома в Мудрої, коли до неї прийшли з обшуками — ЗМІ

Микитась, як і Мудра, фігурує у спецоперації «Форест Гамп».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Екснардеп Максим Микитась

Екснардеп Максим Микитась / © УНІАН

Коли антикорупційні органи завітали з обшуками до тепер уже ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, у цей момент у неї вдома перебував колишній народний депутат Максим Микитась.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела «Української правди» у політичних колах.

З оприлюднених записів НАБУ випливає, що Микитась координував процес внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За словами джерел у політичних колах, 19 серпня, коли детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки в Мудрої, у її помешканні перебував саме Микитась.

Спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп» — що відомо

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що НАБУ і САП проводять спецоперацію «Форест Гамп» щодо викриття злочинної організації на чолі з чинними та колишніми нардепами, а також посадовцями Офісу президента, яких підозрюють у спробах встановити контроль над Sense Bank та легалізації 150 млн грн для внесення застави у справі «Мідас» за Галущенка.

НАБУ оприлюднило аудіозаписи розмов фігурантів, де обговорювалися фінансові махінації в обхід фінмоніторингу, кадрові призначення та те, що «корупцію потрібно систематизувати і контролювати».

За даними ЗМІ, до злочинної організації можуть бути причетні Мудра, народний депутат Вадим Столар, Микитась та представники Sense Bank, зокрема, відсторонений голова наглядової ради банку Микола Гладищенко.

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