Нові деталі у справі Зайцевої і COVID-рекорд у Німеччині. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Від винуватців резонансної ДТП, яка сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року, Олени Зайцевої та Геннадія Дронова на банківський рахунок потерпілих приходять мізерні суми відшкодування. Про це повідомила Оксана Євтєєва, яка втратила в аварії чоловіка та сестру. Вона також припустила, що винуватицю можуть звільнити дочасно за зразкову поведінку. Читати далі –>
- У Німеччині зафіксували 33 949 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії. Читати далі –>
- Білий дім підтвердив інформацію про позитивний результат тесту на COVID-19 в людини, яка супроводжувала президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи. Читати далі –>
- У Судані лідер військового перевороту генерал Абдель Фаттах Бурхан наказав звільнити чотирьох міністрів нині поваленого уряду. Читати далі –>
- У Мережі кепкують з обмовки президента Бразилії Жаїра Болсонару, який назвав Пізанську вежу "Torre di Pizza" або "Вежею з піци". Читати далі –>