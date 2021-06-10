Нові докази у справі МН17: слідчі оприлюднили аудіозаписи переговорів бойовиків

Під час розмов вони детально обговорюють транспортування установки "Бук".

Під час судового засідання в Гаазі у справі авіакатастрофи MH17 у липні 2014 року на Донбасі оприлюднили записи переговорів бойовиків "ДНР".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 червня.

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Під час розмов вони детально обговорюють транспортування установки "Бук". Спілкувалися окупанти у переддень та в день збиття рейсу МН17. Розмови бойовиків перехопила Служба безпеки України і згодом передала Міжнародній слідчій групі.

На записах, окрім подробиць переміщення "Буку", бойовики обговорюють і бойову позицію, яку ракетний комплекс мав зайняти у районі села Первомайське. Саме звідти, за версією міжнародного слідства, випустили ракету, яка збила малазійський Boeing.

Слід зауважити, що розгляд справи МН17 по суті розпочався від початку цього тижня. Вже заслухали покази свідків авіатрощі. Зокрема, були відхилені свідчення людей, які стверджували, що "Бук" нібито запустили збоку Амвросіївки, яка у липні 2014 року була під контролем українських військовослужбовців. Слідчі не знайшли підтверджень того, що "Бук" випустили з Амвросіївки. Натомість є підтвердження наявності щонайменше двох ракет на окупованій на території.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, який у липні 2014 року летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 людей - це всі, хто був на борту.

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