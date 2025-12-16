Нові докази у справі Фаріон: запахова експертиза показала 99,9% збігу з обвинуваченим Зінченком

Львівський суд розглядає справу Фаріон

У Львові в Шевченківському районному суді відбулося чергове слухання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, які вказують на можливу причетність до злочину обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє «Суспільне».

Експерт Віталій Мандрик, який приєднався до суду дистанційно, повідомив, що запахові сліди з місця злочину порівнювали зі зразками обвинуваченого.

«Кожна людина має свій унікальний запах, як ДНК чи відбитки пальців. Три сертифіковані собаки на 99,9% підтвердили збіг запаху обвинуваченого з запахом на місці події», — зазначив він.

На засіданні прокурори та захист також ознайомилися з гільзою, знайденою на місці злочину. Адвокат Ігор Сулима звернув увагу на деформацію гільзи та сумнівався, що її дослідження було належним. Він також апелював до характеристик пістолета «Зоракі», раніше згаданого в матеріалах справи, стверджуючи, що він не має отвору для виходу гільзи.

У відповідь прокурор Дмитро Петльований пояснив, що сторона обвинувачення не стверджує, що постріл здійснено саме з «Зоракі», а покладається на факти щодо консультацій Зінченка з перероблення зброї.

Донька загиблої Софія Особа зазначила, що свідчення понятої та результати запахової експертизи не залишають сумнівів щодо звинуваченого.

«Експерт сказав, що 99% збігаються… Тут жодних сумнівів щодо того, що це Зінченко, немає. Адвокати намагаються вигадати щось із нічого», — прокоментувала жінка.

Наступне засідання суду призначено на 8 січня, на якому розглядатимуть продовження термінів запобіжного заходу для обвинуваченого.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий вистрелив у голову професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Врятувати її не вдалося — медики підтвердили смерть. Спочатку справу розслідували як замах, пізніше перекваліфікували на умисне вбивство.

Президент України Володимир Зеленський 25 липня 2024-го повідомив про затримання підозрюваного у Дніпрі — ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. Пошуки проводилися у Брюховицькому лісі поблизу Львова, охоплюючи понад 100 га.

26 липня того ж року обрали запобіжний захід для Зінченка — тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Пізніше, у грудні 2024-го, справу перекваліфікували та направили до суду за статтями «Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості» та «Незаконне поводження зі зброєю».

Суд 2025 року дійшов фінальної стадії розгляду справи, а запобіжний захід Зінченку продовжили на 60 днів у вересні. На судових засіданнях донька загиблої Софія Особа також розповіла про погрози від так званої «секти Зінченка».