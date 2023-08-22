Нові домовленості: Зеленський надав подробиці про свої візити до Швеції, Нідерландів, Данії та Греції

Зокрема, глави європейських держав говорили про захист маршрутів експорту Чорним морем та "коридорами солідарності" суходолом.

Президент України Володимир Зеленський зробив короткий звіт про чотири візити: до Швеції, Нідерландів, Данії, Греції. За його словами, він повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями.

Про це йшлося у його зверненні 22 серпня.

"Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії", – зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що територіальну цілісність України підтверджують у всіх країнах. Також він повідомив про посилення військової допомоги.

"Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", – сказав президент.

Практично під час усіх зустрічей, за словами Зеленського, глави держав говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" суходолом.

"Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем‘єр-міністру Міцотакісу, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильніше", – додав президент України.

Президент Зеленський раніше розповів про нові пакети військової допомоги для України. За його словами, на Україну чекають 4 нових пакети допомоги.

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