Нові дрони ЗСУ руйнують мости на півдні: чим атакують переправи РФ

Чонгарський міст

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ЗСУ почали руйнувати мости на півдні за допомогою нових дронів. Це перерізає шляхи, якими російська армія перекидає зброю та припаси з окупованого Криму на фронт у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це пише Business insider.

Нові дрони та ракети ЗСУ — чим атакували мости в Криму

Як повідомив 1-й окремий штурмовий полк, атаки були зосереджені на трьох критичних ділянках — у районах Армянська, Генічеська та Чонгара, що розташовані на відстані 80–120 кілометрів від передової.

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«Єдиний шлях доставки російських солдатів, боєприпасів та пального з тимчасово окупованого Криму був атакований», — зазначили представники полку.

До операцій, окрім 1-го окремого штурмового полку, залучалися 475-й штурмовий полк та елітний спецпідрозділ СБУ «Альфа». За даними військових, для ураження цілей використовуються два нові типи дронів. Це — FirePoint FP-2, який має розмах крил понад 5 метрів, вага вибухівки — близько 100 кг. А також безпілотник Hippo. Його розмах крил понад 2 метри, несе термобаричний і фугасний заряди загальною масою близько 75 кг.

Повідомляється, що ці апарати стали новою загрозою для критичних ліній постачання Кремля. Вони б’ють сильніше за звичайні квадрокоптери з гранатами, але є значно дешевшими у виробництві порівняно з далекобійними дронами. Раніше для пошкодження російської логістики Україна переважно покладалася на диверсійні операції або артилерійські системи на кшталт HIMARS.

Удари по мостових переходах підтвердила й окупаційна влада. Призначений Росією гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо повідомив про атаку щонайменше 45 безпілотників на мости в Армянську та ще близько 20 — по переправі у Чонгарі.

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«За попередніми даними, є деякі пошкодження. Експерти проводять огляд та оцінюють стан конструкцій», — заявив Сальдо.

Через масштабні пошкодження рух через Чонгар було перекрито. Окупаційна адміністрація почала пропонувати альтернативні шляхи об’їзду. Водночас порушення ліній постачання вже спровокувало дефіцит пального, через що в регіоні призупинили рух цивільних пасажирських автобусів.

Атака ЗСУ на мости в Криму — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня ЗСУ вдарили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму. Про це заявляє «гауляйтер» Володимир Сальдо. Він додав, що конструкції зазнали пошкоджень, тому росіяни перевіряють мости та уточнюють їхній стан.

Після українських ударів Чонгарський міст став повністю непридатним для руху транспорту. Через це російські війська почали перекидати вантажі іншими шляхами, однак один із таких маршрутів також потрапив під удар.

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Раніше в окупованому Криму вніч на 11 червня лунали гучні вибухи. Пізніше стало відомо про атаки на мости на ключових маршрутах. Зокрема, пошкоджено два автомобільні мости в Армянську, вантажівки.

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