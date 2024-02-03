Нові елітні автівки та нерухомість за мільйони: що придбали нардепи під час війни

Третина народних депутатів за 2022-й рік війни обзавелась новими авто та нерухомістю за мільйони гривень. Здавалося б, у країні - повномасштабна війна, всі відчувають падіння економіки, витрати на люксові та нові квартири не тільки не всім по кишені, та й здаються відвертим позерством. Але не для народних обранців. Вони їх накупили більше сотні.

Представники якої партії “скупилися” найбільше і як депутати намагаються сховати від народу свої “прибутки” під час війни. Усі деталі - в ексклюзиві TSN.UA.

Сотні нових автівок за рік війни

134 нові автівки для 109 народних обранців. І ні, йдеться не про пікапи для ЗСУ і не про медеваки, і навіть не про швидкі, а про новенькі особисті машини нардепів. Журналісти “Економічної правди” прошерстили щойно подані декларації народних обранців. 31 січня 2023 року саме сплив термін подачі “економічних” звітів для держслужбовців та парламентарів за минулі 21-й і 22-й роки. І якщо 21-й навряд когось здивує, то звіти 22-й - за перший рік війни - обурюють і шокують. І це ви ще не дивились на марки новеньких авто.

Отже, за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нових транспортних засобів, крім 304-х, які вони мали. 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

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ЕП вже повідомляла про зростання у 2022-2023 роках обсягів продажів в Україні Mercedes, BMW та Lexus, які перевищили навіть довоєнний 2021 рік. Нинішнє дослідження показало, що народні депутати є гарним зрізом суспільства: серед їх пріоритетних марок – Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

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Але це тільки верхівка айсбергу, а як всі добре знають - диявол криється в деталях: кілька нардепів відзначились на фоні інших. Так от депутат від групи “Довіра” Геннадій Вацак у 22-му році став щасливим власником Ламборгіні Урус. Ця автівка коштує понад 15 мільйонів гривень.

“Таємниці” депутата Вацака

Правда він її орендує - у кондитерської компанії “Вацак”. Цікаво, що якусь необхідність в новому авто, Вацак навряд чи мав. Ну хіба лиш тому, що його дружина могла підвозити його до роботи на сімейному Мазераті QUATTROPORTE, мати могла підкинути на Рендж Ровері. А ще у дружини Вікторії Вацак аж 5 бусів Мерседес Спрінтер. До речі, не так давно український журналіст Михайло Ткач дізнався, що сини Вацака “сумнівним” чином виїжджали за кордон саме на автівках нардепа.

А от нардеп зі “Слуг народу” Максим Гузенко відзначився, але трохи інакше - купив собі ось такий вантажний ГАЗ і причеп до нього.

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Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Новою нерухомістю обжився кожен третій депутат. З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів – автомобілів та обʼєктів нерухомості – у народних депутатів з бізнес-групи "Довіра" і владної партії "Слуга народу".

Ховають статки від народу

Журналісти додають, що серед нардепів стало популярно приписувати собі саме користування рухомим майном, це висновок аналізу списку з близько 1.5 тисячі активів парламентарів. Багатьом депутатам за перший рік війни вдалося обзавестися і новою нерухомістю.

Звісно, про купівлю йдеться не завжди, особливо якщо це житло, яке часто орендують. Отримання майна в користування стало набагато популярнішим, ніж до великої війни, свідчить аналіз близько 1,5 тис активів, які народні депутати набули з вересня 2019 року.

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ЕП розділила це майно на дві групи: з’явилося воно до лютого 2022 року чи після. Виявилося, що раніше автомобілі в 58% були у власності, тоді як після лютого 2022 року – лише в 45% (до отримання значка народного депутата у 2019 році цифра сягала 77%).

З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер – лише 45% (до обрання депутатами цей показник становив 72%).

Декларації народних депутатів - деталі

Нагадаємо, за 2022 рік народні депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали. З них 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Попри це, чверть народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

Володимир Зеленський, який і повернув в Україні обов’язок декларувати свої статки усім чиновникам, політикам й так далі, відзвітував і сам.

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