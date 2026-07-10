Нові факти у справі "Мідас": "Тенор" відмивав мільйони на Балі

Дмитро Басов / © РБК-Україна

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Національне антикорупційне бюро України повідомило про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову, який у матеріалах справи «Мідас» фігурує під псевдонімом «Тенор». Експосадовця підозрюють у легалізації коштів, отриманих унаслідок корупційної схеми.

Як повідомили в НАБУ, слідство встановило нові факти діяльності учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції в АТ НАЕК «Енергоатом».

«Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства — „Тенор“) повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою „шлагбаум“», — зазначили у відомстві.

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За даними слідства, упродовж 2023–2025 років підозрюваний легалізував понад 30 млн грн незаконно отриманих коштів.

У НАБУ стверджують, що за ці гроші експосадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму понад 19 млн грн в еквіваленті, а також інші предмети розкоші.

«Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, „Тенор“ використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу», — повідомили в бюро.

Яку роль виконував «Тенор» в корупційній схемі

Восени минулого року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про масштабну операцію «Мідас», під час якої було викрито злочинну організацію, що діяла у сфері енергетики та оборони.

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За версією слідства, схема передбачала отримання «відкатів» у розмірі 10–15% від контрактів державного «Енергоатому», а незаконно отримані кошти легалізовувалися через так званий бекофіс у центрі Києва. За даними правоохоронців, через нього пройшло близько 100 млн доларів.

На оприлюднених НАБУ матеріалах фігурували особи з псевдонімами «Рокет» і «Тенор».

Народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомив, що «Рокет» — це колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, а «Тенор» — колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

За даними слідства, саме вони організували систему, за якої контрагенти державної компанії були змушені сплачувати неправомірну вигоду за укладення контрактів.

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Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив зняти електронний браслет з колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, якого слідство пов’язує з корупційними схемами НАЕК «Енергоатом», викритими в межах операції НАБУ «Мідас».

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