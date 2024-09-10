"Нові фантазії": захист Коломойського відповів на звинувачення БЕБ щодо легалізації 4 млрд грн

Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак прокоментував нові звинувачення, висунуті Бюро економічної безпеки (БЕБ) проти його клієнта.

Коментуючи опублікований БЕБ пресреліз, де бізнесмена Ігоря Коломойського було названо причетним до операцій з маскування і виведення 4 млрд гривень через Реал Банк, Лисак заявив, що такі заяви є черговою спробою порушення прав його клієнта на презумпцію невинуватості.

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"БЕБ додав нову порцію недостовірної інформації щодо нашого підзахисного", — заявив адвокат. За його словами, Ігор Коломойський ніколи не мав банківських рахунків у Реал Банку і не міг впливати на його діяльність.

"Ігор Валерійович був лише клієнтом Приватбанку, який користувався його послугами. Інших доказів слідство не надало", — підкреслив Лисак.

Адвокат наголошує, що сучасна банківська система щодня оперує тисячами транзакцій між різними установами, і на цій основі робити висновки про причетність Коломойського до операцій в іншому банку неможливо.

Він також зауважив, що БЕБ намагається заповнити прогалину в доказах, створюючи теорії, що ґрунтуються на припущеннях про пов'язаність клієнта банку з усіма операціями, які відбувалися у той самий час.

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесмену було змінено запобіжний захід на заставу.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Бізнесмен перебуває під вартою від вересня 2023 року.

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення в справі Коломойського.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу і з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

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