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Нові графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться для українців

Нові графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться для українців

Cитуація зі світлом в кожному регіоні різна / Фото: Associated Press

Графіки допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалися зі світлом.

Новий принцип складання графіків відключення світла з поділом черг на половини дозволить обмежувати лише необхідну кількість абонентів і скоротити час переключення до 30 хвилин.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ24".

Раніше, якщо потрібно було обмежити 250 МВт потужності в черзі на 400 МВт, відключали всіх абонентів, хоча в цьому не було потреби.

"Тому що команда була на чергу — відключали всю чергу. А в цій черзі було досить багато людей, яких можна було б теоретично залишити заживленими в цей час", — сказав Харченко.

Він додав, що поділ черг на половини дозволить точніше формувати кількість відключених абонентів і лишати зі світлом людей, яких раніше доводилося відключати.

Також експерт зазначив, що в обленерго розробили чіткі графіки, за якими енергетики відключатимуть і підключатимуть споживачів за пів години. Зазвичай спеціалісти їздять по об'єктах і переключають черги вручну.

Нагадаємо, від понеділка, 16 грудня, в Україні змінюються графіки відключень електроенергії, які тепер будуть однаковими для всіх регіонів.

Що тепер зміниться:

  • черги будуть поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень
  • самі графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали
  • щонайменше 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій)
  • графік на добу оновлюватиметься щовечора
  • прогнозний графік на тиждень дозволятиме наперед планувати справи, бо буде показувати години, коли світло точно є і коли може бути відключене

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