Нові графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться для українців

Графіки допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалися зі світлом.

Новий принцип складання графіків відключення світла з поділом черг на половини дозволить обмежувати лише необхідну кількість абонентів і скоротити час переключення до 30 хвилин.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ24".

Раніше, якщо потрібно було обмежити 250 МВт потужності в черзі на 400 МВт, відключали всіх абонентів, хоча в цьому не було потреби.

"Тому що команда була на чергу — відключали всю чергу. А в цій черзі було досить багато людей, яких можна було б теоретично залишити заживленими в цей час", — сказав Харченко.

Він додав, що поділ черг на половини дозволить точніше формувати кількість відключених абонентів і лишати зі світлом людей, яких раніше доводилося відключати.

Також експерт зазначив, що в обленерго розробили чіткі графіки, за якими енергетики відключатимуть і підключатимуть споживачів за пів години. Зазвичай спеціалісти їздять по об'єктах і переключають черги вручну.

Нагадаємо, від понеділка, 16 грудня, в Україні змінюються графіки відключень електроенергії, які тепер будуть однаковими для всіх регіонів.

Що тепер зміниться:

черги будуть поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень

самі графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали

щонайменше 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій)

графік на добу оновлюватиметься щовечора

прогнозний графік на тиждень дозволятиме наперед планувати справи, бо буде показувати години, коли світло точно є і коли може бути відключене

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