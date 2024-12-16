Нові графіки відключень світла: у YASNO пояснили, як вони працюватимуть

Українців попередили, що підхід до знеструмлень буде змінено.

У понеділок, 16 грудня, графіки відключень світла для побутових споживачів починають діяти по-новому. На думку енергетиків, нововведення допоможе більш гнучко та справедливо розподіляти електроенергію.

Про те, як вони працюватимуть, в ефірі "Громадського радіо" розповів Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

За його словами, нові графіки відключень світла не збільшують і не зменшують обсяги наявної електроенергії в українській енергосистемі.

"Є хибні уявлення, що нові правила додають чи не додають нам електроенергії. Ні. Нові графіки це більше про рівномірний розподіл електроенергії по всій Україні", – говорить Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначає, що є кілька важливих моментів:

раніше було 6 черг, а зараз буде 12 підчерг;

застосовувалися годинні інтервали, тепер переходять до півгодинних;

новий підхід затверджений та обовʼязковий до виконання у всіх регіонах України.

Коваленко акцентував, що останній пункт дозволяє отримати більшу варіативність для мереж. Це допоможе більш гнучко та справедливо розподіляти електроенергію впродовж дня і тижня між споживачами.

Гендиректор YASNO додає: для того, щоб дізнатися більше про новий розподіл до підгруп споживачу потрібно: зайти на сайт YASNO, ввести свою адресу та знайти свою нову підгрупу. Ви побачите два графіки:

графік ймовірних вимкнень світла на тиждень, головна цінність якого – переглянути гарантовані проміжки зі світлом;

графік знеструмлень світла на день (біла та чорна зона).

Нагадаємо,16 грудня час застосування і обсяг обмежень стосуватимуться як побутових, так і бізнес-споживачів. Це пояснюється пошкодженням енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.

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