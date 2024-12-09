Нові графіки відключень світла: в "Укренерго" повідомили про зміни 9 грудня 

По всій території України в понеділок, 9 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Однак у деяких регіонах змінили графіки.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зокрема, від 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.

Енергетики також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Для бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 07:00 до 20:00.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетиків після масованої комбінованої атаки РФ енергетичних об'єктів 28 листопада вдалося зменшити тривалість відключення електроенергії. Однак в Україні триває відновлення пошкодженого окупантами енергетичного обладнання.

Нагадаємо, російські окупанти вранці, 28 листопада, здійснили масований удар по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до збільшення тривалості відключень електроенергії до 6-8 годин на добу.

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