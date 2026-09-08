Нові ідеї США щодо миру: Україна готова до важливого формату переговорів

США мають нові пропозиції миру / © МЗС України

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В Україні, а також у МЗС, вже ознайомлені з пропозиціями США після мирних переговорів у Києві.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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У МЗС вже ознайомлені з пропозиціями США щодо миру

Георгій Тихий звернув увагу на сьогоднішню атаку на столицю і додав, що люди мали змогу почути «дипломатичний мирний настрій» росіян.

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«Те, що стосується нових ідей, так, дійсно, ми в курсі, звісно, нових ідей, певних підходів, певних нових елементів. Я з абсолютно очевидних причин не розкрию вам їх публічно, тому що дипломатія має мати якийсь простір для роботи. Просуньмося до тристороннього формату. І я думаю, що там буде зрозуміло, які ідеї виживуть, які ідеї можуть бути опрацьовані і дійсно наблизити нас до завершення війни», — сказав Тихий.

Тихий підтвердив, що і Україна, і США мають нові ідеї щодо наближення миру в Україні. Також він заявив, що змінилася реальність війни.

«З того часу, коли обговорювалися попередні плани, ви всі прекрасно пам’ятаєте ці 28 пунктів, потім 20 пунктів, коли Україна прибрала ті окремі пункти, які були недоречними. З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією, тому, на нашу думку, ну, просто потрібно якесь оновлення підходів».

Тихий зазначив, що усвідомлення нової реальності є не лише в України, а й у Сполучених Штатів Америки.

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Речник МЗС додав, що Україна готова до відновлення тристороннього формату роботи, і, на думку фахівців МЗС, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним.

«Але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якійсь формі заходити».

Мирні переговори: останні новини

Нагадаємо, Україна, США та європейські партнери домовилися найближчим часом провести нову зустріч щодо завершення війни. Про це Володимир Зеленський заявив після переговорів у Києві з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також радниками керівників Франції, Великої Британії та Німеччини.

Локацію майбутньої зустрічі ще не визначено. Сторони обговорили відновлення переговорного процесу після візиту американських посланців до Москви, тристоронній формат перемовин, гарантії безпеки, майбутнє української армії, «План процвітання» та допомогу для посилення ППО й енергетики, зокрема постачання американського СПГ.

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Зеленський підкреслив, що складне територіальне питання має вирішуватися лише на рівні лідерів держав. Джаред Кушнер зазначив, що США працюють над «мирним пакетом» для формування рамок тривалого миру та наголосив, що американська сторона в Києві та Москві не нав’язувала чужу позицію, а шукала шляхи просування перемовин.

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