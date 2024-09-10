Нові скандали з ТЦК прогриміли по всій країні: всі деталі гучних інцидентів

У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони. А на Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК. Водночас у Мережі з’явилося відео, де вже військком розбиває рукою лобове скло авто чоловіка, якого зупинили для перевірки документів. В Одесі теж трапився скандал із представниками ТЦК та цивільними. Там сталася штовханина біля терцентру.

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Невідомі намагалися проникнути до ТЦК

На збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі люди намагалися незаконно потрапити на територію об'єкту Міністерства оборони. Сталося це напередодні, 6 вересня, повідомляє у Facebook столичний ТЦК та СП.

"Зранку 6 вересня на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міністерства оборони України, що знаходиться під охороною. Крім того, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ті ж люди намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

"Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною. За даним фактом призначено службове розслідування", - вказано в повідомленні.

У Київській міському ТЦК та СП наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального кодексу України. Також Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію, оскільки це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди.

У мережі швидко поширилося відео, на яких зафіксовані працівники ТЦК. Вони намагалися виштовхнути з-за воріт невідомих цивільних осіб, які, за даними місцевих пабліків, виявилися родичами чоловіка, раніше "упакованого в бус".

Розгромив ТЦК

А на Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК. Про це повідомила Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

"7 вересня 2024 року близько 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку. Він, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – територіального центру комплектування та соціальної підтримки спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути всередину адміністративного приміщення", - вказано в повідомленні.

Громадянин Х застосовуючи фізичну силу розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції.

Працівниками поліції по даному факту проводиться перевірки за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника»

Представник ТЦК розбив лобове скло авто

Також у Мережі з’явилося відео, як вже представник ТЦК розбив лобове скло автомобіля цивільного. У дописі під відео зазначається, що подія трапилася у Кам’янець-Подільському. Працівники ТЦК зупинили транспортний засіб для перевірки документів водія.

Чоловік відмовився їхати до військового комісаріату на ВЛК, сказавши, що зробить це «коли вирішить», і почав рушати далі. Один із військових розбив долонею лобове скло в його автомобілі. Як завершився конфлікт — невідомо.

Штовханина з ТЦК

В Одесі також стався конфлікт за участі представника ТЦК. Між працівником районного територіального центру комплектування та жінкою сталася штовханина. Відповідне відео поширила низка телеграм-каналів.

На кадрах видно, що чоловік у військовій формі намагається вивести жінку з двору, а та опирається цьому. Його намагаються зупинити інший військовослужбовець та патрульний поліцейський.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на цю ситуацію та опублікував офіційне повідомлення у Facebook. Там зазначили, що у відео, яке поширюється Мережею, громадяни намагаються дискредитувати військових. В Одеському ТЦК та СП розповіли, що ця подія сталась біля збірного пункту, де жінка, будучи в емоційному стані, перешкоджала роботі районного центру комплектування та соціальної підтримки.

"Мережею поширюється відео, в якому пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових. Так, біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", - написали в повідомленні.

"Військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту", - вказано в повідомленні.

Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах.

Додамо, СБУ оголосила керівнику Бучанського районного ТЦК та СП нову підозру – у незаконному збагаченні.

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