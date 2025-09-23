Нові колонії яскравих птахів виявили на Одещині: що про них відомо

Бджолоїдки. Фото: William Kreijkes/ CC BY-SA 3.0

Експерти Нижньодністровського національного природного парку зафіксували дві нові колонії рідкісних птахів — бджолоїдок та сиворакш. Їх помітили під час обстеження екологічного маршруту «Карагольські скарби».

Про це повідомили в заповіднику.

Бджолоїдки відрізняються золотаво-каштановими, бірюзовими та зеленими відтінками пір’я, тоді як сиворакші вражають аквамариновим, синім і фіолетовим забарвленням, що нагадує блиск самоцвітів серед степових краєвидів. Обидва види є перелітними: вони гніздують у заплавах та степових ділянках Нижнього Дністра, а з настанням холодів відлітають зимувати до Африки.

Науковці наголошують, що поява нових колоній свідчить про відновлення екосистеми. Для гніздування цим птахам потрібні чисті урвища, схили та ділянки заплав, вільні від забудови, тому збереження таких територій має вирішальне значення.

«Наступної весни ми знову чекатимемо на повернення цих яскравих красенів. Побачити, як щурки полюють у повітрі на комах, а сиворакша ширяє над степом — це завжди подія, яка захоплює не лише аматорів, а й навіть досвідчених орнітологів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні живе найбільший літаючий птах Європи — дрохва євразійська. Вона є найбільшим пернатим, який здатний злітати в нашій країні, і входить до числа найбільших птахів світу. Через рідкісність цей вид занесений до Червоної книги України.