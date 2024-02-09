Нові командувач Сухопутних військ та голова Генштабу: ЗМІ назвали кандидатів на посади

До цього часу командувачем Сухопутних військ був Сирський, а Генштаб досі очолює Сергій Шаптала.

Замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони Олександр Павлюк, а керівником Генштабу ЗСУ можуть призначити командувача Силами тероборони Анатолія Баргилевича.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела в Міноборони України.

За інформацією видання, вже готуються подання на призначення указами президента Павлюка та Баргилевича на посади командувача Сухопутних військ та начальника Генштабу відповідно.

Олександр Павлюк – біографія

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк народився у Новоград-Волинському (зараз Звягель) Житомирської області. Здобув освіту у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі. Згодом Павлюк згодо закінчив також Національний університет оборони України ім. Черняховського та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. 2019 року став кандидатом військових наук.

Павлюк протягом 1991-2006 років пройшов шлях від командира танкового взводу 47-ї гвардійської танкової дивізії (с. Гіллерслебен, Німеччина) до заступника командира 30-ї окремої механізованої бригади (м. Новоград-Волинський, нині – Звягель Житомирської області).

Протягом 2006-2007 років Павлюк командував українськими миротворцями в Косово. Опісля і до 2010 року перебував на посаді начальника штабу 30-ї ОМБр.

Протягом 2010-2015 років був командиром 24-ї окремої механізованої бригади (м. Яворів на Львівщині).

Від березня 2014 року Павлюк брав активну участь у відбитті російської агресії проти України. 24 ОМБр під його командуванням відзначилась під час звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська. У серпні 2014 року ця бригада з боями мала успішне просування на Луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк / Фото: Facebook-сторінка Павлюка

У період 2015 року до початку 2017 року Павлюк перебував на посаді начальника штабу – першого заступника командувача військ ОК " Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Від березня 2017 року до квітня 2020 року був командувачем військ ОК "Захід".

До липня 2021 року Павлюк командував підготовкою Командування Сухопутних військ.

Після цього до середини березня 2022 року був командувачем Операції Об'єднаних сил.

Коли розпочалася повномасштабна війна РФ проти України 24 лютого 2022 року, Павлюк керував обороною на сході держави. Від 15 березня до 21 травня 2022 року він очолював Київську ОВА. Павлюк забезпечував організацію оборони та відбиття російської агресії у Києві та та області, керував стабілізаційними заходами на звільнених територіях Київщини.

Від травня 2022 до 21 лютого 2023 року перебував на посаді начальника штабу – заступникаа командувача Сухопутних військ. Тоді ж Павлюк був командувачем Угрупованням сил і засобів оборони Києва.

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Від 21 лютого 2023 року Павлюк обіймає посаду першого заступника міністра оборони.

Павлюк отримав нагороди за внесок у зміцнення обороноздатності України, особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності. Це:

звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" (4 березня 2022 року);

орден Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів;

медаль "За військову службу Україні" та інші.

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Анатолій Баргилевич – біографія

Генерал-майор Анатолій Баргилевич народився у селі Омелянівка на Житомирщині. Освіту здобув у Національному університеті оборони України ім. Черняховського.

Протягом 2020-2022 років Баргилевич обіймав посаду заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. Ще до повномасштабної війни у складі Сухопутних військ почав створювати та розбудовувати систему військ тероборони.

Від 9 жовтня 2023 року Баргилевич є командувачем Сил тероборони ЗСУ.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич / Фото: Facebook-сторінка ОК "Північ"

На початку повномасштабного вторгнення генерал-майор керував обороною найважливішого сектора №1 оборони Києва на Гостомельському напрямку. Баргилевич командував угрупованням, основу якого становили підрозділи тероборони і він не допустив захоплення ворогом Києва.

Майже півтора року перебував на посаді голови штабу ОСУВ "Хортиця". Це угруповання військ, зокрема, брало участь у звільненні Харківщини 2022 року.

2022 року Баргилевич отримав ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. А ще раніше, 2016 року, Брагилевича нагородили орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ, а замість нього призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який до того був командувачем ОСУВ "Хортиця". Президент сказав, Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, а також успішний досвід наступу – провів Харківську визвольну операцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Офіційно! Залужного звільнено! Буде Сирський!

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