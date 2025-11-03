ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
655
1 хв

Нові контракти для ЗСУ: Шмигаль розповів подробиці

Передбачено чіткі терміни служби, річну відстрочку від мобілізації, підвищені виплати та розширений соціальний пакет.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © СБУ

Міністерство оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідних змін до законодавства.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нові контракти Міністерства оборони України. / © Міністерство оборони України

Нові контракти Міністерства оборони України. / © Міністерство оборони України

Головна новація – чіткі гарантовані терміни служби: контракти будуть укладатися на 1–5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачена річна відстрочка від мобілізації після завершення служби.

Після ухвалення змін до законодавства контракт зможуть підписати як діючі військові, так і нові захисники та захисниці. Крім цього, передбачено підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту та розширений соціальний пакет.

“Нові контракти – це про справедливість і передбачуваність. Ми відповідаємо на ключові запити військових, їхніх родин та суспільства”, – наголосив Шмигаль.

Міністерство оборони працює над деталями змін разом із урядом, Міністерством фінансів та партнерами, а найближчим часом планується оприлюднення повного пакета нововведень.

Також нагадаємо, що програму “Контракт 18-24” для залучення молоді до лав ЗСУ знову розширили — на всі складові Сил оборони.

