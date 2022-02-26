Нові мітки окупантів: українців просять зривати стрічки з дерев, що світяться

Нові мітки окупантів: українців просять зривати стрічки з дерев, що світяться

При виявленні зривайте їх та повідомляйте поліцію.

Російські окупанти придумали новий спосіб для нанесення міток. ЗСУ закликають українців зривати стрічки з дерев, що світяться.

Про це повідомляє штаб Сухопутних військ військ ЗСУ.

Окупанти та диверсанти обмотують дерева стрічками, що світяться. Важливо: мітки потрібно закривати, збивати, заливати багном. Замальовування міток не допомагає, адже їх видно в ультрафіолеті, наголошують у ЗСУ.

При виявленні зривайте їх та повідомляйте поліцію.