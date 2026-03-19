Нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ: в Раді розповіли, чи посилять покарання

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Верховній Раді наразі немає єдиної позиції щодо запровадження жорстких обмежень для порушників військового обліку та військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ).

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв’ю “Телеграфу”.

За її словами, попри розмови про можливі нові санкції, відповідні законопроєкти поки не розглядаються. Наразі Міністерство оборони разом із новою командою формує власну позицію щодо цього питання.

Бобровська наголосила, що вже ухвалені рішення про посилення відповідальності не дали очікуваного ефекту. Зокрема, йдеться про збільшення строків покарання за СЗЧ — з 8 до 10 років.

«Фактично ми дали більші строки, ніж за окремі тяжкі злочини. Але лише “батоги” не працюють», — зазначила депутатка.

Вона підкреслила, що до проблеми потрібно підходити комплексно — враховувати причини, через які військові залишають частини, їхній стан, тривалість служби та інші фактори.

За словами Бобровської, Міністерство оборони вже аналізує ситуацію: зокрема, причини порушень військового обліку, масштаби «тіньових» випадків, проблеми з оновленням даних, а також зв’язок між СЗЧ і переведеннями між підрозділами.

Лише після цього, наголошує вона, можна формувати ефективну систему відповідальності, а не вводити однакові покарання для всіх.

Раніше в парламенті обговорювали ідею посилення обмежень для ухилянтів і військових у СЗЧ. Зокрема, пропонувалося прирівняти їх до боржників зі сплати аліментів.

У такому разі могли б запровадити обмеження на банківські операції, отримання кредитів, користування адміністративними послугами та навіть право керування транспортом.

Втім, наразі такі ініціативи залишаються на рівні обговорень і не оформлені у вигляді офіційних законопроєктів.

Паралельно держава продовжує змінювати підходи до мобілізації. Зокрема, розширено перелік критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, а також оновлено процедуру бронювання через «Дію», що дозволяє швидше залучати фахівців до роботи.