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Нові обмеження для російської нафти та удар Ізраїлю по сектору Гази: головні новини ночі 4 листопада

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 4 листопада:

  • Представники Пентагону не виявили випадків перепродажу західної зброї в Україні. Читати далі –> 
  • Велика сімка та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту. Читати далі –> 
  • Визначилися всі учасники плейоф Ліги Європи: хто потенційні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу. Читати далі –> 
  • Британія вводить додаткові обмеження на закупівлю російської нафти. Читати далі –> 
  • Ізраїль наніс удар по сектору Гази. Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
68
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