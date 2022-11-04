Нові обмеження для російської нафти та удар Ізраїлю по сектору Гази: головні новини ночі 4 листопада

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 4 листопада:
- Представники Пентагону не виявили випадків перепродажу західної зброї в Україні. Читати далі –>
- Велика сімка та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту. Читати далі –>
- Визначилися всі учасники плейоф Ліги Європи: хто потенційні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу. Читати далі –>
- Британія вводить додаткові обмеження на закупівлю російської нафти. Читати далі –>
- Ізраїль наніс удар по сектору Гази. Читати далі –>
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