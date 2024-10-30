Нові обмеження для водіїв: що зміниться від 1 листопада у двох містах України 

Патрульна поліція попередила про посилення обмежень швидкісного режиму на дорогах Києва та Дніпра.

Патрульна поліція України попередила водіїв усіх транспортних засобів, що від 1 листопада 2024 року на деяких ділянках автодоріг Києва та Дніпра змінюється швидкісний режим.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год", – йдеться у повідомленні.

Білошицький також зазначив, що комплекси автоматичної фіксації порушень на дорогах також будуть переналаштовані на актуальну дозволену швидкість. Йдеться про камери на Набережному шосе, 4 у Києві та на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А у Дніпрі.

Де зміняться обмеження у Києві

У Києві обмеження швидкості руху транспортних засобів посилюється від 80 км/год до 50 км/год. Зміни запроваджують на восьми ділянках:

Проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака). Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків). Наддніпрянське шосе. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе). Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного). Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі). Проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту). Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Як зміняться обмеження швидкості у Дніпрі

У Дніпрі обмеження швидкості зміниться з 70 км/год до 50 км/год. Новий швидкісний режим діятиме на семи ділянках:

Вулиця Набережна Заводська (за винятком перехрестя з вулицею Академіка Павлова, нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової, а також від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький). Вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної). Шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської). Шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро"). Сонячна Набережна (від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського, за винятком нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін). Міст Центральний. Міст Кайдацький.

Нагадаємо, водіїв попередили про порушення ПДР, за яке передбачений штраф. Йдеться про паркування на смузі руху, яка призначена для пересування велосипедного транспорту.

Читайте також: