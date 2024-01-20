Нові обвинувачення проти Болдвіна та DDoS-атака на банк: головні новини ночі 20 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Болдвіна звинуватили у вбивстві операторки-українки Галини Гатчинс Читати далі –>
- ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин, а по периметру знову з'явилися міни - МАГАТЕ Читати далі –>
- Суд обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Читати далі –>
- У роботі Monobank стався збій: банк відбив потужну DDoS-атаку Читати далі –>
- Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб уникнути урядового шатдауну Читати далі –>
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