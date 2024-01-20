Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нові обвинувачення проти Болдвіна та DDoS-атака на банк: головні новини ночі 20 січня 2024 року

Нові обвинувачення проти Болдвіна та DDoS-атака на банк: головні новини ночі 20 січня 2024 року

Болдвіну висунули нові звинувачення через смерть Гатчинс / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Болдвіна звинуватили у вбивстві операторки-українки Галини Гатчинс Читати далі –>
  • ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин, а по периметру знову з'явилися міни - МАГАТЕ Читати далі –>
  • Суд обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Читати далі –>
  • У роботі Monobank стався збій: банк відбив потужну DDoS-атаку Читати далі –>
  • Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб уникнути урядового шатдауну Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація