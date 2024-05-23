Нові пакети військової допомоги дадуть Україні можливість піти у контрнаступ - військовий експерт

Можливим це стане, якщо в одній точці зійдуться чотири фактори.

Нові пакети військової допомоги від західних партнерів значно допоможуть Україні посилити фронт та піти у наступ. Йдеться про південний напрямок.

Про це “24 Каналу” розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

За його словами, нові пакети військової допомоги від партнерів можуть дати українським військовим змогу посилити фронт та піти у наступ щонайменше на південному напрямку. Проте можливим це стане, якщо в одній точці зійдуться чотири фактори.

“Якби нам дозволили ракетами ATACMS завдавати ударів по скупченнях військ – це було б найкорисніше саме по північному напрямку. Навпроти Сумської та Харківської областей зосереджено до 53 тисяч особового складу, в окопах і бліндажах їх можна діставати по-справжньому лише касетними боєприпасами”, – додав військовий експерт.

Проте ці “червоні лінії” можуть бути стерті, як це раніше було з деякими видами зброї та техніки. Коли партнери навідріз відмовлялися передавати їх Україні, аби не ескалювати, згодом наша держава все-таки їх отримала.

Нагадаємо, що на Харківщині в районі Липців точаться запеклі бої, в яких українські війська намагаються стримати російський наступ.

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