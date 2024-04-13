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Нові Patriot для України, США пропонують Києву гроші під заставу активів РФ: головні новини ночі 13 квітня 2024 року

Нові Patriot для України, США пропонують Києву гроші під заставу активів РФ: головні новини ночі 13 квітня 2024 року

Прапор Сполучених Штатів / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • США пропонують надати Україні гроші в борг під заставу прибутків від активів РФ — FT Читати далі –>
  • Макрон та Шольц обговорили підтримку України та відносини з Китаєм Читати далі –>
  • На Одещині оголошували повітряну тривогу Читати далі –>
  • Україна веде "активні переговори" щодо передавання двох ЗРК Patriot та однієї – SAMP/T - Кулеба Читати далі –>
  • США та Британія ввели ембарго на російські метали Читати далі –>

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