Нові перебої з електрикою: Зеленський повідомив про перебіг відновлюваних робіт

Російський обстріл ракетами й дронами 17 жовтня призвів до нових перебоїв зі світлом, але це виправляється.

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботи з відновлення мереж.

"Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною", - сказав він.

Також він закликав свідомо споживати електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше.

"Допомагайте, будь ласка, місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуйтеся, будь ласка, про тих своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці й потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя попри будь-які намагання Росії його зламати", - зазначив Зеленський.

Він додав, що немає в Ірані чи деінде такої зброї, яка може зламати українців.

Дрони атакували Київ 17 жовтня: подробиці

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

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