Укрaїнa
81
2 хв

ДБР змінило підозру Шабуніну та оголосило нову його командиру: деталі розслідування

Голові правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну оновили підозру, а командиру його військової частини на Київщині оголосили нову.

Руслана Сивак
Нові підозри для Шабуніна та його командира: що інкримінують ДБР

Нові підозри для Шабуніна та його командира: що інкримінують ДБР / © ТСН

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про нову підозру командиру однієї з військових частин на Київщині та вручило оновлену підозру голові правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну.

Про це повідомляє ДБР.

Згідно з повідомленням ДБР, командир порушував встановлені процедури та відрядив Шабуніна до державного органу, де той не виконував жодних службових обов’язків. Замість цього Шабунін проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином заволодівши понад 224 тисячами гривень державних коштів.

Командиру інкримінують пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Шабуніну, якому командир сприяв у скоєнні злочину, змінили підозру, але кваліфікація злочину залишилася без змін. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування цієї справи триває.

Нагадаємо, ДБР звинувачує Віталія Шабуніна в ухиленні від служби та шахрайстві. Сам активіст називає це тиском за його антикорупційну діяльність, а справа викликала значний резонанс та розділила суспільство.

Упродовж 2023 — 2024 роках у ЗМІ з’явилася інформація щодо звинувачення на адресу Шабуніна у незаконному користуванні службовими відрядженнями та отриманні премій під час служби у ЗСУ та використанні автомобіля, призначеного для ЗСУ, у власних цілях.

