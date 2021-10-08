Нові “плівки Медведчука”: до вугільної схеми на Донбасі були причетними вищі посадові особи держави

Нові “плівки Медведчука”: до вугільної схеми на Донбасі були причетними вищі посадові особи держави

На оприлюднених СБУ аудіозаписах Віктор Медведчук згадує п’ятого президента України Петра Порошенка.

Під час спільного брифінгу в п’ятницю, 8 жовтня, голова СБУ Іван Баканов та Генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднили низку аудіозаписів розмов народного депутата Віктора Медведчука, які підтверджують існування “вугільної схеми” та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

Про це стало відомо з трансляції брифінгу.

На оприлюднених записах народний депутат Віктор Медведчук, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. На “плівках Медведчука” фігурує такий собі Петро Олексійович (ідентифікований як експрезидент України Порошенко).

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Як стало зрозуміло із перехоплених розмов, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена С.Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників “Л/ДНР”, їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

Вугільна схема узгоджувалася також із ватажками бойовиків. За час її функціонування, за даними правоохоронців, бойовики “Л/ДНР” отримали фінансування на суму понад 200 млн гривень.

“Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до “Л/ДНР” і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані”, – підкреслив Іван Баканов.

Слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

Нагадаємо, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до схеми із закупівлею Україною вугілля в терористів тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.

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