Нові подробиці падіння літака Іл-76 на Бєлгородщині: чи були там українські полонені

Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) провела масштабне розслідування щодо падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, у якому, як вважається, могли перебувати українські військовополонені. Попри велику кількість фактів, встановлених під час розслідування, питання про присутність на борту військових полонених залишається невизначеним.

Про це на презентації в Медіацентрі Україна повідомила Тетяна Катриченко, виконавча директорка МІПЛ.

Вона розповіла, що факти про падіння літака в Бєлгородській області, можливість обміну полоненими і те, що кількома літаками транспортували українських військових для обміну, є підтвердженими. Однак наразі немає чіткої інформації, чи дійсно на борту перебували українські військовополонені.

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"Факт того, що якийсь літак упав у Бєлгородській області – це точно. Те, що в той день мав відбутися обмін полоненими – це точно. Те, що кількома літаками доставляли військовополонених для обміну – це точно. Те, що літак, який впав, сідав в аеропорту Бєлгорода – це точно. Але не точно, чи були там на борту військовополонені", – пояснила директорка.

Розслідувачі змогли знайти інформацію про 21 з 65 військових, яких бачили в місцях утримання на території Росії протягом січня 2024 року. Їхній стан здоров’я був стабільним, і вони не мали ознак того, що могли загинути на момент утримання.

"Ці всі люди на момент 23 січня були живі і їх в різний час виводили з камер, переміщали ймовірно на обмін", – додала вона.

Зараз МІПЛ продовжує роботу над розслідуванням.

Нагадаємо, 24 січня 2024 року, в Бєлгородській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого, за офіційними заявами Росії, перебували 65 українських військовополонених. РФ звинуватила саме Україну в авіакатастрофі.

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