Нові подробиці підриву автомобіля Кручиніних: постраждалий чоловік впав у кому

Постраждалий внаслідок вибуху автомобіля керівник громадської організації “Дія” Альберт Кручинін впав у кому. Дружина чоловіка Наталя перебуває у стабільно важкому стані.

Про це пише одеське видання “Думська”.

Як розповіла дружина брата Наталії Ярослава Вітко, ситуація складна, але повністю під контролем лікарів. Жінка отримала важку акубаротравму.

“Наталя отримала важку акубаротравму. У Альберта численні травми, ушкодження та опіки, він перебуває в комі. За такого діагнозу, як у Наталі, начебто жодні оперативні втручання не передбачені. В Альберта, якому провели всі необхідні втручання, є підозра на травму хребта”, — розповіла Ярослава Вітко.

В Українській добровольчій армії подію побратими Кручиніних розцінюють, як терористичний акт. Пріоритетно. версією вважають роботу ворожих ДРГ. За інформацію про причетних до злочину передбачена грошова винагорода.

“Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників і виконавців, зв'язатися з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду в розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ”, — зазначили в Українській добровольчій армії.

Водночас і активіст Сергій Стерненко оголосив винагороду за інформацію про злочинців, які організували та виконали підрив автомобіля.

Нагадаємо, що у селі Гвардійське поблизу Одеси вибухнув автомобіль, в якому перебували представники Української добровольчої армії Альберт та Наталя Кручиніни.

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