Десантний корабель вночі 12 лютого вийшов із Новоросійська за наказом Соколова і попрямував до Севастополя.

Після того, як українські військові знищили десантний корабель “Цезар Куніков”, адмірала Віктора Соколова, який був очільником Чорноморського флоту, відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомляє “ВЧК-ОГПУ”.

Як зазначається, саме адмірал Соколов ухвалював рішення щодо великого десантного корабля “Цезар Куніков”. Саме ці рішення призвели до того, що корабель було знищено.

Десантний корабель вночі 12 лютого вийшов із Новоросійська за наказом Соколова і попрямував до Севастополя. Через те, що він мав технічну несправність, його супроводжували буксири.

"Командування знало про небезпеку безекіпажних катерів у морі, особливо біля судна з технічними несправностями, але все одно Соколовим було ухвалено рішення тягнути ВДК. Закінчилося це ударами водних дронів та потопленням судна. Джерело зазначило, що загиблих під час удару не було, але група моряків зазнала тяжких поранень. За їхнє життя досі борються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни замінили командувача Чорноморського флоту і призначили на цю посаду начальника штабу ЧФ віце-адмірала Сергія Пінчука.

Читайте також: