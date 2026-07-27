Нові подробиці удару по виставці на Київщині: у справі можуть бути нові підозрювані

Наслідки атаки / © ДСНС України

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У кримінальному провадженні щодо російського ракетного удару по виставці на полігоні в Київській області можуть з’явитися нові підозрювані.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив прокурор.

За словами прокурора, наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які організовували захід, відповідали за його проведення та мали забезпечувати безпеку учасників.

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«На даний час усе коло осіб, які проводили, організовували, мали забезпечувати безпеку та інше, встановлюється і буде дана відповідна правова оцінка органами досудового розслідування та прокуратури», — зазначив він.

Через таємницю досудового розслідування прокурор не став розкривати майбутні процесуальні рішення.

Як повідомив прокурор, слідчі перевіряють, яким чином учасників запрошували на виставку, чи були дотримані всі необхідні заходи безпеки, а також хто погоджував або не погоджував проведення заходу з боку місцевої та державної влади.

Окрему увагу приділяють встановленню всіх посадових осіб, які могли бути причетними до організації події.

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За словами прокурора, наразі слідство ще не встановило, яким чином Росія отримала інформацію про місце та час проведення виставки.

Правоохоронці зосереджені на тому, щоб з’ясувати, як дані про локацію, час проведення та учасників заходу могли стати відомими країні-агресору.

Прокурор також повідомив, що під час організації виставки були проігноровані окремі вимоги безпеки.

За його словами, укриття на території полігону було, однак його місткість не відповідала кількості людей, які перебували на заході. Крім того, на виставку запросили як цивільних, так і військових, попри наявні ризики.

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Водночас остаточні висновки щодо відповідальності конкретних осіб будуть зроблені лише після завершення досудового розслідування.

Ракетний удар по приватному полігону на Київщині — останні новини

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Київську область, цілячись по приватному полігону з виставкою зброї, проте ракети влучили по житлових будинках. Загинули 10 людей, серед них один іноземець. Поранено десятки осіб, у тому числі двох поляків.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом.

Також, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

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Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Згодом стало відомо, що організатору заходу, під час якого внаслідок російського ракетного удару загинули та постраждали люди, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Саму атаку правоохоронці розслідують як воєнний злочин Росії. Підозрюваний перебуває в лікарні під конвоєм.

Відомо, що, організатор заходу на полігоні в Київській області Василь Гончарук, куди РФ завдала ракетного удару 24 липня, заявив у суді, що повністю усвідомлює свою відповідальність і готовий співпрацювати зі слідством.

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