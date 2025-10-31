Нові подробиці загибелі мобілізованого Романа Сопіна: поліція отримала записи з камер спостереження

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Поліція отримала записи з камер відеоспостереження з приміщень Подільського РТЦК та СП міста Києва, де стався інцидент із мобілізованим 43-річним Романом Сопіним. Після проходження військово-лікарської комісії чоловік потрапив до лікарні з травмою голови і помер, не приходячи до тями.

Як повідомив представник групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталій Силенко у коментарі «Суспільному», столичні правоохоронці звернулись до власників приміщення, де розташований центр комплектування, та отримали записи з камер.

Слідчі розпочали досудове розслідування цього випадку за статтею 115 ККУ — умисне вбивство.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв справу під особистий контроль.

Адвокат родини загиблого чоловіка Олександр Протас у коментарі «Суспільному» зазначив, що має інформацію від одного з військовослужбовців, який перебував у приміщенні з Романом, про ймовірний конфлікт.

"Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину, сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то щось вимагали, чи то погрожували Роману. Після того побачив, як той лежить", — сказав він.

Водночас таку інформацію заперечив представник групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталій Силенко.

"Щодо конфліктних ситуацій ніяких доповідей за цим фактом не було. З військовослужбовцям, які перебували там, спілкувалися. Як було сказано слідству, пан Роман Сопін стояв, спілкувався з іншими особами, які перебували там. Раптом йому стало зле: він втратив свідомість, впав, та почав битись в конвульсіях", — розповів службовець.

Нагадаємо, в лікарському свідоцтві про смерть зазначено, що 43-річний киянин Роман Сопін помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми від удару тупим предметом. Його госпіталізували із розподільчого пункту в Подільському районі Києва, де, за попередньою інформацією правоохоронців, він "впав на підлогу та травмувався".

Роман Сопін перебував у комі, тому отримати його свідчення не вдалося. Він помер так і не прийшовши до тями.

У спільній заяві Подільського ТЦК та СП у Києві та 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ, до якої повинен був потрапити мобілізований, йдеться, що медики під час огляду визнали військовозобов'язаного придатним до військової служби.