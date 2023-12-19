Нові послуги в "Дії" та оновлений дизайн застосунку: що Мінцифра презентувала на Diia Summit

Сьогодні відбувся перший з початку повномасштабної війни Diia Summit. Це головна діджитал-подія Мінцифри, де команда міністерства презентувала нові революційні послуги на порталі і в застосунку "Дія".

"За 4 роки Україні вдалося пройти той шлях цифрової трансформації, який деякі країни проходили 20 років. І половина цього шляху — в умовах повномасштабної війни. Попри це цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися, а Дія стала зручним інструментом для взаємодії українців і держави. Наразі застосунком користуються 19,8 мільйона українців. За час повномасштабної війни ми запустили понад 70 послуг. А під час Diia Summit презентували революційні сервіси в застосунку та на порталі Дія", — зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Михайло Федоров на Diia Summit / Фото: Міністерство цифрової трансформації / Facebook

Тож які нові послуги будуть доступні в "Дії" та як вони полегшать життя українців — далі в матеріалі.

Перереєстрація авто

Відтепер у "Дії" доступна одна з найбільш очікуваних послуг для водіїв. Завдяки їй процес купівлі-продажу авто стане набагато простішим, швидшим і прозорішим. Адже придбати чи продати автівку можна повністю онлайн у кілька кліків у "Дії". А перевірка транспорту перед продажем — повністю автоматична. Це прибирає людський фактор та корупційні ризики. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Diia Summit

Як працює послуга?

Щоб продати авто онлайн, власник має сформувати заяву в "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві потрібно його підписати і вибрати: залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

У "Дії" також можна замовити доставку техпаспорта й нового номерного знака на відділення Укрпошти. Тож більше не потрібно витрачати час на повторні поїздки до сервісного центру та стояти в чергах.

Внесення змін про ФОП

Ця послуга доступна в "Дії" з квітня 2020 року. За цей час нею скористалися понад 481 тисячу разів. Проте тепер вона буде повністю автоматичною. Тож внести зміни про ФОП можна ще швидше і зручніше.

Як працює послуга?

Раніше, щоб оновити прізвище, КВЕДи, контактну інформацію та місцезнаходження ФОП, потрібно було вносити податкові дані, а потім чекати, поки заяву розгляне реєстратор. Це займало близько одного робочого дня. Тепер Дія сама підтягне все необхідне з реєстрів, а вам потрібно буде лише оновити інформацію, що змінилася. Результат буде за кілька хвилин.

е-Підприємець

Це комплексна послуга, яка об’єднує всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку бізнесу. Щоб відкрити або масштабувати власну справу, достатньо заповнити заяву в "Дії" за 20 хвилин, замість того, щоб тижнями ходити по держустановах, друкувати папери та збирати дозволи. Зараз послуга на тестуванні, проте найближчим часом стане доступна для всіх українців.

Як працює сервіс?

е-Підприємець дає змогу за одну заяву отримати відразу 8 послуг. Серед них, зокрема, держреєстрація ФОП, реєстрація платником єдиного податку, подання інформації про вакансії, відкриття банківського рахунку та реєстрація декларації про пожежну безпеку.

Скористатися послугою е-Підприємець можуть не лише новостворені ФОП, а й дійсні бізнеси. Наприклад, щоб відкрити новий заклад.

Послуги для моряків

На порталі "Дія" вже доступні послуги, які змінюють взаємодію моряків та Адміністрації судноплавства і роблять її максимально прозорою й відповідною до міжнародних стандартів.

Моряки вже можуть подати заяву про отримання кваліфікаційних документів командного складу — професійного диплома та підтвердження до нього, а також свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку. Окрім цього, на порталі можна записатися на кваліфікаційний іспит та подати апеляційну скаргу до Адміністрації судноплавства.

Які нові послуги будуть доступні?

Зараз у роботі модернізація процесу отримання кваліфікаційних документів для моряків: розширюється перелік звань командного складу, на які моряк може подати документи. Найближчим часом будуть також доступні рядові звання. У планах — цифровізація послуги — замовлення на порталі "Дія" Послужної книжки моряка зі зручним способом оплати та доставки.

Мапа Пунктів незламності

Це апдейт уже наявної послуги в застосунку. Однак тепер вона ще більш зручна та зрозуміла.

Як працює послуга?

У "Дії" в кілька кліків можна знайти найближчі пункти незламності. А ще подивитися, чим вони забезпечені, переглянути фотографії й залишити фідбек. Це дасть змогу кожному залишатися на зв’язку та мати все необхідне в умовах блекаутів. Найближчим часом на мапі також з’являться укриття.

Новий дизайн "Дії"

Вперше за 4 роки в застосунку змінився інтерфейс. Він став більш зручним та функціональним. Адже "Дія" давно вже перетворилася із застосунку з цифровими документами в головний інструмент взаємодії між суспільством та державою.

Diia Summit

Що змінилося?

Відтепер усі документи в "Дії" — в одному кольорі та стилі. Крім того, мають збільшене фото. Це особливо зручно для маленького екрана смартфона. Замість окремого кольору на кожен документ — тепер динамічний градієнтний фон. Це дасть змогу легко переконатися, що перед вами справжня Дія. Також можна змінити порядок документів або приховати той, який рідко використовується.

Головна революційна зміна — персоналізована стрічка. Тут усі необхідні розділи під рукою, а вхідні повідомлення завжди перед очима. Крім того, доступні новини, тож про оновлення в "Дії" можна дізнатися просто зі стрічки.